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أخبار محلية > بالفيديو.. تعليقًا على قرار معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص.. الحصيني: لا أملك شهادة ولكن لدي الخبرة
06/10/2020   6:55 ص

بالفيديو.. تعليقًا على قرار معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص.. الحصيني: لا أملك شهادة ولكن لدي الخبرة

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علَّق الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، على قرار مجلس الشورى بإقرار نظام لمعاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص.

وقال، خلال حديثه لقناة الإخبارية، إن القرار يهدف لفرض حالة عامة من النظام، وهو ما وصفه بأحد العوامل الإيجابية للنظام، إلا أنه رأى أنه يقف أمام العديد من المواهب التي استطاعت تقديم خدمات للمجتمع في مجال الأرصاد.

وأضاف أن 99% ممن يمارسون رصد الطقس لا يملكون الشهادات، ولكنهم يمتلكون الخبرة التي اكتسبوها من سنوات عمل كثيرة، موضحًا أنه لا يمتلك ترخيصًا لمزاولة رصد الطقس، كما توقع أن تكون هناك صعوبات وشروط غير ميسرة لاستصدارها. وفق “أخبار 24”.

واختتم الحصيني حديثه بالتأكيد على أن هواة رصد الطقس قدموا للمجتمع خدمات وأعمالا جليلة، متمنيًا أن تتم مراجعة القرار.

بالفيديو.. تعليقًا على قرار معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص.. الحصيني: لا أملك شهادة ولكن لدي الخبرة

أخبار محلية
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