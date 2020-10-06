أعلنت اللجنة الأمنية بإمارة منطقة الرياض أمس (الإثنين)، ضبط معمل مخالف لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية، خلال جولة تفتيشية قامت بها، يعمل به 5 عمال مخالفين، جرى تسليمهم للجهات الأمنية بالمنطقة.
وأوضحت اللجنة أنها ضبطت 800 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة، شملت أنواطاً ورتباً عسكرية وونقات وشعارات أمنية لقطاعات عسكرية مختلفة، وقامت بمصادرة المضبوطات واتخاذ اللازم حيالها.
وشارك في الجولة التفتيشية كل من وزارتي الحرس الوطني والتجارة، وأمانة منطقة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة ومكتب العمل، بالإضافة إلى قوة المهام الخاصة، وذلك بناء على توجيهات أمير الرياض فيصل بن بندر.
وفق “أخبار 24”.