المملكة: حقوق المرأة لدينا من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات

أكد عضو المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني محمد خشعان، أن مجال حقوق المرأة والنهوض بها يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات، مبيناً أن ما يؤكد ذلك هو كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق ونتائجها.
وقال خشعان في كلمة المملكة التي ألقاها أمس (الإثنين) خلال مناقشة أعمال اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية، إن من أبرز الإصلاحات والتطورات التي اتخذتها المملكة، هي تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بينها وبين الرجل.
وأضاف أنه تم تمكين المرأة في البلاد من الوصول لمراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وتقلدت مناصب مهمة كنائبة وزير وسفيرة ومديرة جامعة ورئيسة لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، وإنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب لهن وغيرها العديد من البرامج والمبادرات، كما تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساو في عضويته بين الرجال والنساء.
وشدد على أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، مؤكداً أن المملكة ستعمل دائماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.