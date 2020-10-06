قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن 60% من الفرص الوظيفية التي سيوفرها قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ستكون في المنشآت الكبيرة والعملاقة.
ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني، والوظائف الفنية للاتصالات.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليه الوزارة، وتطمح الوزارة من خلاله في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما حددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.