شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، نفوق العديد من الماشية “الماعز” وذلك بعد أن داهمها مرض قاتل يعمل على تحويل أجسادها إلى هياكل عظمية قبل أن يفتك بها.
وقال أحد المواطنين إن المرض الذي تسبب في نفوق 80 رأساً من ماشيته تبدأ أعراضه بفقدان الشهية وهزال شديد وإسهال وبعدها تتحول الماشية إلى هيكل عظمي وتورم بالرأس وخروج رغوة من الفم ثم تنفق في الحال، مطالباً وزارة البيئة والمياه والزراعة بوجود تحصينات موسمية لمربي الماشية.
وباشر الحالات فرع وزارة الزراعة بالمحافظة وفقاً لـ”سبق”، وقام بأخذ العينات من الماعز المريضة وتبيّن إصابتها بمرض الالتهاب البلوري شديد العدوى، أو ما يُعرف بـ”أبو رمح” وهو مرض رئوي قاتل ينتقل عن طريق رذاذ الكحة من الحيوانات المصابة، وسببه بكتيريا تُسمى المفطورة.
وأكد الفرع أنه سيتم طلب التحصينات من الوزارة كون المرض غير مدرج ضمن الأمراض الشائعة في المنطقة التي يجب أن تتوافر لها العلاجات بشكل مستمر، داعياً مربي الماشية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات مرضية بين المواشي.