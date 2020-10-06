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أخبار محلية > مَن هو محمد الدباغ أحد أعلام النهضة التعليمية بالمملكة في عهد المؤسس؟
06/10/2020   7:00 ص

مَن هو محمد الدباغ أحد أعلام النهضة التعليمية بالمملكة في عهد المؤسس؟

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة عن أحد أعلام النهضة التعليمية  في المملكة، وهو محمد طاهر الدباغ، والذي أسندت إليه إدارة التعليم في البلاد بأمر من الملك المؤسس.  

ولد محمد الدباغ في الطائف عام 1308هـ (1891م)، وتلقى تعليمه الابتدائي في المسجد الحرام ثم أكمله في مصر، وعاد بعد ذلك إلى مكة المكرمة وواصل تعليمه على يد عدد من علماء عصر في الحرم، ونال إجازة التدريس عام 1333 هـ (1915 م).  

وتنقل في مختلف البلاد العربية والإسلامية مشتغلاً بالتدريس، وعاد إلى البلاد نهاية عام 1354 هـ (1935 م)، وأسند الملك عبدالعزيز إليه إدارة التعليم في المملكة عام 1355هـ (1936م)، وعني بتأسيس مدرسة البعثات في العاصمة المقدسة عام 1356 هـ (1937 م). وفق “أخبار 24”.

وعين عضواً في مجلس الشورى عام 1365 هـ (1946 م) لمدة 6 سنوات، وعمل على تطوير مدرسة الأمراء وتوسيعها وتنظيمها، كما عدل المناهج الدراسية وطور طباعتها ومضامينها، ودمج المرحلة التحضيرية والابتدائية بمرحلة واحدة لتصبح 6 سنوات.  

 من مؤلفاته كتاب “مختصر في السير النبوية”، كما أخرج مختصراً في الحديث (الترغيب والترهيب)، وتوفي في مصر عام 1378 هـ (1967 م).  

دارة الملك عبدالعزيز

مَن هو محمد الدباغ أحد أعلام النهضة التعليمية بالمملكة في عهد المؤسس؟

أخبار محلية
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