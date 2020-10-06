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أخبار محلية > تجنباً لهذه الأمراض.. استشاري يوضح أهمية أخذ تطعيم الفيروس الثلاثي للمقبلات على الزواج
06/10/2020   2:08 م

تجنباً لهذه الأمراض.. استشاري يوضح أهمية أخذ تطعيم الفيروس الثلاثي للمقبلات على الزواج

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كشف استشاري أمراض الأطفال منصور المباركي، عن أن وزارة الصحة أوصت بضرورة أخذ تطعيم الفيروس الثلاثي قبل 3 أشهر لجميع الفتيات المقبلات على الزواج والأمهات أيضاً، مبيناً أنه إجراء وقائي للسيطرة على المرض والحفاظ على المواليد الجدد.

وأوضح المباركي وفقاً لـ”الوطن”، أن تطعيم الفيروس الثلاثي يقي من أمراض الحصبة الألمانية والنكاف وجدري الماء، مشيراً إلى أن هذه الأمراض تزيد مضاعفة وفاة الجنين، وإصابته بتشوهات في القلب والعيون والدماغ، إضافة إلى الولادة المبكرة والإجهاض.

وفي السياق نفسه، أكد استشاري النساء والولادة أيمن عريف، أن تطعيم الفيروس الثلاثي مهم جداً، ويجب أن تأخذه المرأة قبل الحمل بـ3 أشهر أو بعد الولادة مباشرة؛ وذلك حسب المناعة لديها.

تجنباً لهذه الأمراض.. استشاري يوضح أهمية أخذ تطعيم الفيروس الثلاثي للمقبلات على الزواج

أخبار محلية
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