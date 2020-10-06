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أخبار محلية > بدر العساكر: حوار الأمير بندر بن سلطان جاء ممتلئا بالحقائق وينم عن إدراك سعودي لما نعيشه
06/10/2020   2:12 م

بدر العساكر: حوار الأمير بندر بن سلطان جاء ممتلئا بالحقائق وينم عن إدراك سعودي لما نعيشه

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أكد مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، أن حوار الأمير بندر بن سلطان، الذي أذيع أمس عبر قناة العربية، جاء ممتلئًا بالحقائق.

وتابع العساكر، بأن الحوار ينم عن إدراك سعودي لما نعيشه اليوم، مشيرًا إلى النهج الثابت في تعامل قادة المملكة مع القضية الفلسطينية.

وكانت قناة العربية قد أذاعت أمس الإثنين، الحلقة الأولى من لقاء مع الأمير بندر بن سلطان، والذي يتحدث خلاله عن مواقف المملكة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وفق “أخبار 24”.

بدر العساكر: حوار الأمير بندر بن سلطان جاء ممتلئا بالحقائق وينم عن إدراك سعودي لما نعيشه

أخبار محلية
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