بالصور.. محافظ #الخرج يدشن بوابة (الجمعية الذكية) التابع لجمعية البر الخيرية

دشن محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الثلاثاء في ديوانه مشروع (الجمعية الذكية ) التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج .
بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ فهد بن عبدالعزيز الداعج والرئيس التنفيذي للجمعية الاستاذ بدر بن عبدالله السليمان وعضوي مجلس الادارة الاستاذ بدر السماري والاستاذ فهد البسام وعدد من منسوبي الجمعية ورجال الاعلام .
استمع الحفل لكلمة للسليمان اوضح فيها اهمية البرنامج بكافة مجالاته التي تعرد على المستفيد والمتبرع والموظف على حد سواء بكل شفافية في العمل وسرية لخصوصية المستفيد .
ثم تحدث مدير العلاقات بالجمعية الاستاذ علي الدغريري عن تفاصيل البرنامج ومجالاته التي تفوق التسع برامج داخلية وخارجية تنبئ عن برنامج كبير جدا .
ثم أوضح مدير الاعلام بالجمعية الاستاذ سعيد الاحمري الدور الكبير الذي تسمح به البوابة لمعرفة ماللمستفيد من حقوق وتسمح لكافة الجهات التعاون معها ، كما ستتضح صورة التبرعات بكل شفافية حرصا منها على ما يهم المستفيد والمتبرع ، كما سيكون منصة وواجة اعلامية لكافة الجهات .
في لحظة التدشين دعا المحافظ للمشروع بالتوفيق والسداد وشكر للجمعية جهودها .
فيما اردف الداعج : ان انشطة الجمعية تحظى باهتمام كبير من المحافظ ومتابعة على اعلى مستوى وتسير ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق اهدافها وتطلعاتها .