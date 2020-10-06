نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > وزير الرياضة يُعلن تعريب أسماء قمصان لاعبي دوري المحترفين
06/10/2020   10:16 م

وزير الرياضة يُعلن تعريب أسماء قمصان لاعبي دوري المحترفين

+ = -
833

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعريب أسماء قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2020/2021.

وغرد وزير الرياضة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): “في ظل الدعم المستمر من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة (عام الخط العربي) من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة”. وفق “أخبار 24”.

وأتم وزير الرياضة تغريدته بـ: “أشكر سمو أخي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على جهوده الكبيرة لخدمة الخط العربي باعتباره عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي”.

وزير الرياضة يُعلن تعريب أسماء قمصان لاعبي دوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885114983.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.