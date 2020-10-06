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أخبار المناطق > أُطلق عليها قريات الملح.. مواطن يروي قصة إنتاج الملح في القريات ويوضح طريقة استخراجه
06/10/2020   10:18 م

أُطلق عليها قريات الملح.. مواطن يروي قصة إنتاج الملح في القريات ويوضح طريقة استخراجه

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روى أحد سكان القرى القديمة في محافظة القريات، فهد السرحاني، معلومات تاريخية عن الملح الذي اشتهرت المحافظة بإنتاجه وتصديره في العقود الماضية للبلاد المجاورة.

وأكد خلال حديثه لبرنامج اليوم المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الملح كان التجارة الوحيدة الرابحة لأهالي القريات، ويتم نقله على ظهور الإبل إلى بلاد الشام.

وأوضح المواطن طريقة استخراج الملح، مبيناً أن العاملين في هذا المجال لا يزالون يعتمدون على الطريقة البدائية في استخراجه، حيث يتم عمل حفر في الأرض حتى ظهور برك المياه بها، ثم تركها لعدة أيام حتى يتبخر الماء ويترسب الملح ليتم بعدها استخراجه وتركه حتى يجف، وتتم تعبئته وبيعه.

وفق “أخبار 24”.

أُطلق عليها قريات الملح.. مواطن يروي قصة إنتاج الملح في القريات ويوضح طريقة استخراجه

أخبار المناطق
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