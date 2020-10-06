أُطلق عليها قريات الملح.. مواطن يروي قصة إنتاج الملح في القريات ويوضح طريقة استخراجه

روى أحد سكان القرى القديمة في محافظة القريات، فهد السرحاني، معلومات تاريخية عن الملح الذي اشتهرت المحافظة بإنتاجه وتصديره في العقود الماضية للبلاد المجاورة.
وأكد خلال حديثه لبرنامج اليوم المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الملح كان التجارة الوحيدة الرابحة لأهالي القريات، ويتم نقله على ظهور الإبل إلى بلاد الشام.
وأوضح المواطن طريقة استخراج الملح، مبيناً أن العاملين في هذا المجال لا يزالون يعتمدون على الطريقة البدائية في استخراجه، حيث يتم عمل حفر في الأرض حتى ظهور برك المياه بها، ثم تركها لعدة أيام حتى يتبخر الماء ويترسب الملح ليتم بعدها استخراجه وتركه حتى يجف، وتتم تعبئته وبيعه.
فيديو | الملح “الذهب الأبيض” .. السلعة الأغلى في #القريات منذ القدم حتى أطلق عليها قريات الملح#برنامج_اليوم pic.twitter.com/KzAVv29oAd
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 6, 2020
وفق “أخبار 24”.