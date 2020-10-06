المياه الوطنية تعلق على الفيديو المتداول حول تسرب مياه في المنطقة الصناعية بالرياض

علقت شركة المياه الوطنية اليوم (الثلاثاء) على مقطع الفيديو المتداول حول تسرب مياه في المنطقة الصناعية بمدينة الرياض، مؤكدة أن التسرب حدث بسبب تعدي أحد مقاولي جهة خدمية أخرى على خطوط الشبكة الناقلة.
وأضافت أن هذا التعدي أسفر عن طفوحات في المنطقة المشار إليها بالمقطع المتداول، مشيرة إلى أنها وجهت فرقها الفنية للعمل بشكل عاجل لرفع الضرر الناتج، وإصلاح خطوط الشبكة الناقلة التي تعرضت للتعدي.
وأكدت أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المقاول المتعدي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق نظام حماية المرافق العامة.
وفق “أخبار 24”.