نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الزكاة والدخل” تُمدّد فترة الاستفادة من مبادرة “الإعفاء من الغرامات المالية” حتى 31 ديسمبر
06/10/2020   10:20 م

“الزكاة والدخل” تُمدّد فترة الاستفادة من مبادرة “الإعفاء من الغرامات المالية” حتى 31 ديسمبر

+ = -
677

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديدٍ إضافي لفترة الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، لثلاثة أشهر، تنتهي بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية، وتمكينهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.

وتأتي المبادرة، في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وأفادت الهيئة أن المكلفين الذين لديهم اعتراضات أو دعاوى على قرارات الهيئة، تم تقديمها قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020م ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من المبادرة المُمَدَّدة من تاريخ الأول من شهر أكتوبر حتى 31 من شهر ديسمبر. وفق “أخبار 24”.

واشترطت التزام المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة، أو طلبه تقسيطها خلال فترة المبادرة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المالية التي أوقعت في حق المكلف بسبب مخالفة تهرب ضريبي.

“الزكاة والدخل” تُمدّد فترة الاستفادة من مبادرة “الإعفاء من الغرامات المالية” حتى 31 ديسمبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115003.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.