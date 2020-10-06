محافظ الخرج يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٢/١٩هـ فضيلة رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج أ / عبدالرحمن بن سليمان البليهي بمناسبة تعيينه رئيساً للدائرة.
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالبليهي وهنأه باستلام بهذه الثقة وهذه المهمه في عمله الجديد متمنيا له التوفيق والسداد .
وتم بعد ذلك مناقشة بعض جوانب العمل وسبل التعاون فيما يخدم المصلحة العامة وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق العمل .
وفي الختام شكر البليهي المحافظ على حسن استقبال وماتم بحثه من موضوعات .