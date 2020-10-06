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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة
06/10/2020   10:28 م

محافظ الخرج يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٢/١٩هـ فضيلة رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الخرج أ / عبدالرحمن بن سليمان البليهي بمناسبة تعيينه رئيساً للدائرة.

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالبليهي وهنأه باستلام بهذه الثقة وهذه المهمه في عمله الجديد متمنيا له التوفيق والسداد .

وتم بعد ذلك مناقشة بعض جوانب العمل وسبل التعاون فيما يخدم المصلحة العامة وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق العمل .

وفي الختام شكر البليهي المحافظ على حسن استقبال وماتم بحثه من موضوعات .

محافظ الخرج يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة

أخبار الخرج
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