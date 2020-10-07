آخر الأسعار تستمر في ابهار زبائنها بمجموعة من العروض

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قدم معرض “اخر الاسعار” مجموعة من العروض لزبائنه في موقعه بالخرج – طريق الملك عبدالله شرق الدانوب ، شملت العديد من الاصناف والأقسام كما يتضح في الصور .
ونقدم هنا صورا للعديد منها كما نأمل الجميع اضافة السناب والانسنغرام.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج