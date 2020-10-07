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أخبار الخرج > آخر الأسعار تستمر في ابهار زبائنها بمجموعة من العروض
07/10/2020   8:20 ص

آخر الأسعار تستمر في ابهار زبائنها بمجموعة من العروض

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قدم معرض “اخر الاسعار” مجموعة من العروض لزبائنه في موقعه بالخرج – طريق الملك عبدالله شرق الدانوب ، شملت العديد من الاصناف والأقسام كما يتضح في الصور .

ونقدم هنا صورا للعديد منها كما نأمل الجميع اضافة السناب والانسنغرام.

آخر الأسعار تستمر في ابهار زبائنها بمجموعة من العروض

أخبار الخرج
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