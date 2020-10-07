نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المرور” يؤكد مجدداً: عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها يعد مخالفة.. وهذه غرامتها
07/10/2020   8:26 ص

“المرور” يؤكد مجدداً: عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها يعد مخالفة.. وهذه غرامتها

+ = -
677

جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على قائدي المركبات بضرورة تثبيت لوحات المركبة في المكان المخصص لها.

وأوضحت الإدارة أن عدم تثبيت اللوحة في مكانها يُعد مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 1000 و2000 ريال.

عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها يعد مخالفة.. وهذه غرامتها

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يؤكد مجدداً: عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها يعد مخالفة.. وهذه غرامتها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115075.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.