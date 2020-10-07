“المرور” يؤكد مجدداً: عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها يعد مخالفة.. وهذه غرامتها

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جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على قائدي المركبات بضرورة تثبيت لوحات المركبة في المكان المخصص لها.
وأوضحت الإدارة أن عدم تثبيت اللوحة في مكانها يُعد مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 1000 و2000 ريال.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج