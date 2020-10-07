“الهيئة الشرعية” تعقد أولى جلسات قضية طفلة العارضة “رنا”

عقدت محكمة الهيئة الصحية الشرعية بجازان، مساء أمس (الثلاثاء)، أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة “رنا” بعد نحو عام ونصف من واقعة وفاتها؛ نتيجة خطأ طبي في أحد المراكز الطبية الخاصة.
وحضر الجلسة التي عقدت عن بعد بسبب جائحة كورونا، وفقاً لـ”سبق”، طرفا القضية وهما ممثل الأسرة والطبيبة المتهمة بالتسبب في وفاة الطفلة.
وكانت أسرة الطفلة “رنا” قد اتهمت المركز الطبي بالتسبب في تأزم حالة ابنتهم ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات قلبها، مع إخفاء الطبيبة للحقيقة، ليتم منع الكادر الطبي من السفر لحين انتهاء الإجراءات اللازمة بعدما تم تحويل الملف للمحكمة الطبية.
وأشارت الأسرة إلى أنهم تفاجأوا وقتها بتعطل الإسعاف أثناء نقل ابنتهم، ليتعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، واعترفت الشؤون الصحية بمنطقة جازان بارتكاب المركز الطبي خطأً في طريقة نقل الحالة، مشيرةً إلى أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، حيث تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهادتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة.