لاحتوائها على نسبة عالية من “الميثانول”.. الغذاء والدواء للمستهلكين: “توقفوا عن استعمال هذه العطور”

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمسة عطور؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من مادة الميثانول، الأمر الذي يعرض حياة المستهلك لمخاطر صحية.
وبينت الهيئة أن مادة الميثانول تعد من المواد ذات السمية العالية، وتسبب تهيج الجهاز التنفسي والجلد والعينين، كما أن لها تأثيرات على الجهاز العصبي، مثل الصداع والشعور بالدوار.
وأوضحت أسماء هذه العطور، وهي “مسك الرمان” بتاريخ صلاحية 07/ 03/ 2022، و”سما معطر جسم” بتاريخ صلاحية 08/ 03/ 2022، و”معطر عود الذهب” بتاريخ صلاحية 13/ 07/ 2023، و”معطر عاشق العود” بتاريخ صلاحية 13/ 06/ 2023، و”معطر إحساس” بتاريخ صلاحية 03/ 07/ 2023. وفق “أخبار 24” .
ولفتت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب هذه المنتجات من الأسواق، داعية المستهلكين لعدم استخدام هذه المنتجات، منوهة بإمكانية الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.sfda.gov.sa.