بالفيديو.. رئيس الفيصلي يطالب الأهلي والاتحاد بـ 9 ملايين ريال

طالب رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، من مجلس إدارة نادي الأهلي، وإدارة الاتحاد، سداد المستحقات المتأخرة لديهم، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد (2020-2021).
وقال “المدلج” في تصريحاته عبر القنوات الرياضية السعودية: “عملنا جدولة مع النادي الأهلي منذ حوالي 5 أيام، بناء على الاجتماع الذي تم مع أعضاء مجلس الإدارة، ورغبة منا في عدم الوقوف حاجز أمام النادي في الحصول على الرخصة الآسيوية”. وفق “أخبار 24” .
وتابع: “لدينا 2 مليون جنيه لدى النادي الأهلي، وتم جدولتهما على شهرين”، متابعًا: “لدينا أيضًا لدى نادي الاتحاد 7 ملايين ريال، ونطلب منهم السداد فوزًا لأنهم طولوا كثيرًا”.
#الديوانية
فهد المدلج – رئيس النادي #الفيصلي:
نطلب #الأهلي (2) مليون ومجدولة لكي لا نكون عائق في حصولهم على الرخصة الآسيوية.. و #الاتحاد (7) مليون ونطلب منهم السداد، “طولوا كثير”. pic.twitter.com/D185YlT9AU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 6, 2020