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اخبار رياضية > بالفيديو.. رئيس الفيصلي يطالب الأهلي والاتحاد بـ 9 ملايين ريال
07/10/2020   4:06 م

بالفيديو.. رئيس الفيصلي يطالب الأهلي والاتحاد بـ 9 ملايين ريال

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طالب رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، من مجلس إدارة نادي الأهلي، وإدارة الاتحاد، سداد المستحقات المتأخرة لديهم، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد (2020-2021).

وقال “المدلج” في تصريحاته عبر القنوات الرياضية السعودية: “عملنا جدولة مع النادي الأهلي منذ حوالي 5 أيام، بناء على الاجتماع الذي تم مع أعضاء مجلس الإدارة، ورغبة منا في عدم الوقوف حاجز أمام النادي في الحصول على الرخصة الآسيوية”. وفق “أخبار 24” .

وتابع: “لدينا 2 مليون جنيه لدى النادي الأهلي، وتم جدولتهما على شهرين”، متابعًا: “لدينا أيضًا لدى نادي الاتحاد 7 ملايين ريال، ونطلب منهم السداد فوزًا لأنهم طولوا كثيرًا”.

بالفيديو.. رئيس الفيصلي يطالب الأهلي والاتحاد بـ 9 ملايين ريال

اخبار رياضية
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