جماهير النصر تتلقى خبراً صادماً بشأن مدة غياب “حمدالله” عن الملاعب

كشفت مصادر صحفية، الثلاثاء، عن مدة غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن الملاعب بسبب الإصابة، الذي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام برسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة”، إن الفحوصات الطبية قد أكدت غياب المهاجم حمدالله لمدة 3 أسابيع بعد تعرضه لإصابة أثناء مباراة النصر أمام برسبوليس، وتقرر عمل أشعة جديدة للاعب خلال اليومين المقبلين.
ومن المتوقع ألا يلحق حمدالله بمباراتي النصر ضد نظيره الفتح والتعاون، بالجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل غيابه 3 أسابيع عن الملاعب.