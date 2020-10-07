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اخبار رياضية > الفتح يتجه للاستغناء عن أجوريجاراي وكادراي ويلغي ودية الاتحاد
07/10/2020   4:08 م

الفتح يتجه للاستغناء عن أجوريجاراي وكادراي ويلغي ودية الاتحاد

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حددت إدارة نادي الفتح موقفها من اللاعبين، الدنماركي باشكيم كادراي، والأوروجوياني ماتياس أجوريجاراي، حيث تعتزم الاستغناء عن خدماتهما خلال الفترة المقبلة.

كما حسمت إدارة النادي موقفها من المبارات الودية التى ستجريها خلال الأيام المقبلة، وقررت إلغاء المباراة التي كان من المقرر أن تجمع فريقها مع فريق الاتحاد مساء اليوم (الأربعاء).

وبررت الإدارة قرارها بأن الفريقين سيلتقيان قريباً في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك ألغت المباراة بينهما، وقررت إقامة مباراة ودية بعد غدٍ (الجمعة) أمام فريق الوحدة. وفق “أخبار 24” .

الفتح يتجه للاستغناء عن أجوريجاراي وكادراي ويلغي ودية الاتحاد

اخبار رياضية
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