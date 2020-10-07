خزينة النصر تلقت دعمًا بـ400 مليون ريال.. والإدارة تتفق مع لاعبين

كشفت مصادر عن أن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تلقت دعمًا يصل إلى 400 مليون ريال، وذلك لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالصفقات المحلية والأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت وفقًا لـ”الوطن”، أن خزينة النصر انتعشت خلال الفترة الماضية بدعم شرفي للمحافظة على استكمال مشروع النادي للمنافسة على البطولات وتحقيقها، وتأمين مستقبل الفريق.
وفي سياق آخر بينت المصادر أن الإدارة النصراوية اتفقت مع لاعبين محلي وأجنبي، حيث تنتظر الضوء الأخضر من المدرب البرتغالي لحسم صفقة الأول أو صرف النظر عنها.
ويملك النصر أكثر من 12 لاعباً لم يتجاوزوا سن 26 عاماً، أبرزهم خالد الغنام، وأيمن يحيى 19 سنة، وفراس البريكان 20 سنة، ومختار علي 22 سنة، وعبد الإله العمري، وأسامة الخلف، وعبد الرحمن الدوسري 23 سنة، وعبد الله الخيبري 24 سنة، وعبد الفتاح آدم 25 سنة، وسلطان الغنام، وعبد المجيد الصليهم، وعبد الفتاح عسيري 26 سنة.