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أخبار محلية > فرع الشؤون الإسلامية بالرياض يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن أهداف مبادرة “المملكة توحيد ووحدة”
07/10/2020   10:58 م

فرع الشؤون الإسلامية بالرياض يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن أهداف مبادرة “المملكة توحيد ووحدة”

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حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتي ستكون عن أهداف مبادرة “المملكة توحيد ووحدة”.

وحث الخطباء في الجوامع والمساجد على الحديث عن أحد الموضوعات التالية: (دور المواطن في تحقيق الأمن، دور العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري، أمن الوطن مسؤولية الجميع، حفظ الأمانة).

وأكد الفرع أن ذلك يأتي تماشياً مع مستهدفات مبادرة “المملكة توحيد ووحدة” التي أطلقها الفرع مؤخراً، تزامنا مع مبادراته باليوم الوطني التسعين للمملكة. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أكد المدير العام للفرع بالرياض، هاني الحارثي، أن الفرع يواصل تنفيذ المبادرة على مدة شهرين بمشاركة الخطباء والدعاة والأئمة بالمنطقة.

فرع الشؤون الإسلامية بالرياض يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن أهداف مبادرة “المملكة توحيد ووحدة”

أخبار محلية
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