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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدث الصحة” يوضح أسباب الارتفاعات العالمية للإصابة بفيروس كورونا وموقف المملكة منها
07/10/2020   11:00 م

بالفيديو.. “متحدث الصحة” يوضح أسباب الارتفاعات العالمية للإصابة بفيروس كورونا وموقف المملكة منها

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أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، أن ما تم رصده من ارتفاعات عالمية في الإصابة بكورونا؛ مرتبط بترك بعض الدول والمجتمعات للإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا، أن السعودية ليست ضمن تلك الدول، حيث نجحت الوزارة من خلال مبادراتها الصحية والتزامها بالإجراءات الوقائية في تلافي تحورات الفيروس وتبعاته. وفق “أخبار 24”.

كما لفت متحدث الصحة إلى تنسيق الجهات الحكومية وتعاونها مع الوزارة لإنجاح مبادرة “نعود بحذر”، وذلك من خلال توعية المواطن والمقيم بالإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المرض وتبعاته وتقليص فرصة حدوث موجة ثانية.

بالفيديو.. “متحدث الصحة” يوضح أسباب الارتفاعات العالمية للإصابة بفيروس كورونا وموقف المملكة منها

أخبار محلية
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