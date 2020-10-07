بالفيديو.. شاب يروي كيف انطلق مشروعه الجديد خلال فترة منع التجول

تمكّن عدد من المواطنين الشباب من إنجاح مشاريعهم خلال فترة منع التجوّل الجزئي في بعض مناطق ومحافظات المملكة، وذلك رغم المخاوف من الخسارة الاقتصادية الناتجة عن احتمالية فشل تلك المشاريع.
وافتتح الشاب عبد الرحمن المالك، وفقاً لتقريرٍ تليفزيوني نشرته “الإخبارية” اليوم (الأربعاء)، مشروعه الأول لتقديم القهوة، متحدياً تلك المخاوف التي أجبرت عددا كبيرا من المستثمرين على التراجع عن افتتاح مشاريع جديدة.
وعلّق المالك الذي افتتح مشروعه مطلع يونيو الماضي، قائلاً إنه يتذكر أنه كان يفتح خلال فترة السماح بالتجول؛كي يختبر السوق، الأمر الذي أفاده كثيراً، واعتبر ذلك افتتاحاً تجريبياً، والذي كان خالياً من الضغوطات. وفق “أخبار 24”.
ويرى مختصون أن محال القطاع الغذائي التي تبنّت أدوات الظهور الرقمي الجاذبة للزبائن أنقذها ذلك من الانهيار الاقتصادي خلال الجائحة، وتتضمّن المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع الوجبات السريعة وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات.
فيديو | رغم المخاوف.. نجاح مشاريع شبابية انطلقت خلال فترة منع التجول الجزئي#الإخبارية pic.twitter.com/YpCFutkXry
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 7, 2020