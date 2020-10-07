تعرف على الاشتراطات المحدثة لنشاط بيع قطع غيار السيارات التي أعلنتها “الشؤون البلدية” اليوم

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط بيع قطع غيار السيارات التي اعتُمدت اليوم (الأربعاء)، ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وتضمنت الاشتراطات للنشاط توحيد اللوحات الخارجية بحيث يكون محتواها من الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري، والشعار – إن وُجد – حسب السجل.
وبينت أن شروط البيئة الداخلية للمحل تتمثل في الآتي:
- -وضع ممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل.
- -توفير أرفف مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان.
- -تكون الأرفف مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ والرطوبة.
- -ارتفاع الأرفف عن سطح الأرض لا يقل عن 15 سنتيمتراً مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.
- وأضافت أنها فصلت الاشتراطات إلى أكثر من 42 اشتراطاً محدداً تغطي الموقع والتراخيص والاشتراطات الفنية والواجهة الخارجية والأبواب والعاملين. وفق “أخبار 24”.
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وأهابت الوزارة بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.