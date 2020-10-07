قال رئيس الاستخبارات السابق الأمير بندر بن سلطان إن المملكة قطعت العلاقات مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” بسبب موقفه من احتلال الكويت، لافتاً إلى أن علاقة المملكة بالقضية الفلسطينية لم تنقطع.
وتحدث الأمير خلال الوثائقي الذي تذيعه قناة العربية عن موقف حصل في مدريد بين الوفد الإسرائيلي والوفد الفلسطيني بأحد المؤتمرات السياسية.
وأضاف أن الوفد الإسرائيلي طلب من أحد أعضاء الوفد الفلسطيني بنزع الكوفية التي على كتفه، فتدخل الأمير وطلب من الأمن السماح للشاب الفلسطيني بالدخول بالزي الذي يرغب به وألا سوف يقوم الوفد الخليجي بالانسحاب.
وأشار الأمير إلى أنه بعد التفكير بالمنطق، قال إنه سوف ينزع الكوفية من كتف الشاب الفلسطيني بشرط أن يخلع الوفد الاسرائيلي قبعاتهم، ليتدخل الأمن ويطلب من الجميع الجلوس في أماكنهم وبالشكل الذي يرغب به.
وعبر الأمير عن رأي شخصي أنه بدلا من أن نواجه التحديثات الاسرائيلية لخدمة القضية الفلسطينية، فنحن لدينا أمن قومي ومصالح، ولكن دخل على الخط أناس يدعون أنهم يخدمون القضية الفلسطينية وأنها الأولى لديهم، وأن القدس هي هدفهم الأول، وهناك دول اقليمية مثل إيران وتركيا صارت القيادات الفلسطينية تراهم أهم من الرياض والكويت وأبو ظبي وعمان ومسقط والقاهرة.
وفق “أخبار 24”.