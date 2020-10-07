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أخبار محلية > بالفيديو.. بندر بن سلطان: القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل قضية بلدهم
07/10/2020   11:07 م

بالفيديو.. بندر بن سلطان: القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل قضية بلدهم

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قال رئيس الاستخبارات السابق الأمير بندر سلطان إن القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل القضية الفلسطينية، موضحاً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب حينها جورج بوش الابن أن الفلسطينيين لن يوقعّوا اتفاقاً مع الرئيس بيل كلينتون والإسرائيليين.

واوضح خلال الوثائقي الذي تذيعه قناة “العربية”، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس بوش الابن ابلغه حينها بأن الولايات المتحدة ليس فيها سوى رئيس واحد في وقت واحد فلا أحد يستطيع إعادة التفاوض مجدداً مع الإدارة الجديدة”، مضيفاً: “كما خصّني أنه لن يعامل كامب ديفيد كفندق مثل كلينتون”. وفق “أخبار 24”.

واضاف أن الرئيس جورج بوش الابن أعرب عن أنه لا يفضل الحديث في مثل هذه القضايا عبر الهاتف، وأشار الأمير إلى أن مدة المكالمة الواحدة بين كلينتون والراحل ياسر عرفات كانت تصل إلى 4 ساعات متواصلة، في حين أنه يهاتف والدته لمدة 30 دقيقة فقط”.

بالفيديو.. بندر بن سلطان: القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل قضية بلدهم

أخبار محلية
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