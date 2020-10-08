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اخبار رياضية > الهلال يقرر التخلص من “باهبري”.. و4 أندية تسعى لخطفه
08/10/2020   2:14 م

الهلال يقرر التخلص من “باهبري”.. و4 أندية تسعى لخطفه

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد وضعت لاعبها هتان باهبري، على قائمة الانتقال، حيث تسعى الإدارة إلى بيع عقد اللاعب أو إعارته، في الميركاتو الحالي.

وأشارت المصادر، إلى أن “باهبري” قد رفض وضعه في قائمة الانتقال، وطلب من إدارة نادي الهلال توقيع مخالصة مالية، موضحة أن اللاعب يمتلك 4 عروض من أندية دوري المحترفين وهي؛ الأهلي والاتحاد والشباب والوحدة والاتفاق.

الهلال يقرر التخلص من “باهبري”.. و4 أندية تسعى لخطفه

اخبار رياضية
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