الإصابة تضرب مهاجم الاتحاد “بريجوفيتش”

غاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، عن مواجهة فريقه الودية أمام نظيره جدة، والتي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، وانتهت بفوز الاتحاد بثنائية نظيفة.
وقالت تقارير صحفية، إن المهاجم بريجوفيتش، غاب عن مواجهة فريقه، بسبب تعرضه لإصابة بسيطة، ليقوم بأداء تدريبات انفرادية في النادي.
وتعتبر مباراة جدة هي المواجهة التجريبية الثانية التي خاضها فريق الاتحاد، بعد أن التقى مع الفيصلي الأسبوع الماضي، وتعادل معه بهدفين لكل منهما، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد من دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.