بالصور.. الماضي يدشن برنامج “المملكة توحيد ووحدة” بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج

دشن سعادة محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان الوزارة بمدينة السيح اليوم برنامج (المملكة توحيد ووحدة ) الذي يقيمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض واستمع إلى شرح مفصل من فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج الشيخ/ نواف بن صغير الشمري حيث بين فضيلته أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي في المجتمع وفق المنهج الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المستفيدين في العقيدة والعبادات والسلوك وتعزيز روح الانتماء الوطني ومبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار الخاطئة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية .
وسينطلق البرنامج يوم غد الجمعة الموافق ٢/٢٢/ ١٤٤٢هـ عبر توحيد خطب الجمعة للحديث حول هذه المواضيع، كما أنه سيكون هناك عدد من الكلمات والمحاضرات في مساجد المحافظة لتعزيز هذه القيم. وتقدم فضيلته بالشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور/ هاني بن سالم الحارثي لحرصهم ومتابعتهم المستمرة لتعزيز مثل هذه القيم عبر الخطب والمحاضرات التوعوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.