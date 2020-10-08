شركة المطاحن الرابعة بالخرج تعلن لاستئجار مبنى للعمال (وهذه المواصفات)

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
أعلنت شركة المطاحن الرابعة بالخرج عن حاجتها الى مبنى سكن لعمال الشركة وذلك حسب الشروط المرفقة بالاعلان كما بالأتي :
على أن يتم التواصل والاستفسار على الايميل التالي :
Tendevkj@millingcompany4.com
وحدد التقديم قبل 25 / 10 /2020
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115299.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج