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أخبار الخرج > شركة المطاحن الرابعة بالخرج تعلن لاستئجار مبنى للعمال (وهذه المواصفات)
08/10/2020   2:23 م

شركة المطاحن الرابعة بالخرج تعلن لاستئجار مبنى للعمال (وهذه المواصفات)

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أعلنت شركة المطاحن الرابعة بالخرج عن حاجتها الى مبنى سكن لعمال الشركة وذلك حسب الشروط المرفقة بالاعلان كما بالأتي :

‏على أن يتم التواصل والاستفسار على الايميل التالي :

‏⁦‪Tendevkj@millingcompany4.com‬⁩

‏وحدد التقديم قبل 25 / 10 /2020

شركة المطاحن الرابعة بالخرج تعلن لاستئجار مبنى للعمال (وهذه المواصفات)

أخبار الخرج
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