تدشين وحدة "PCR" للكشف عن "كورونا" بمنفذ الوديعة لخدمة المسافرين اليمنيين

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس (الأربعاء)، وحدة (PCR) خاصة بالكشف عن فيروس كورونا الجديد في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت اليمنية.
وأكد مدير عام منفذ الوديعة من الجانب اليمني، مطلق الصيعري، أن الوحدة التي تم تدشين العمل فيها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لخدمات المركز الصحي بالميناء.
ومن جهته، أشار وزير الصحة العامة والسكان اليمني، ناصر باعوم، إلى أن هذه الوحدة ستعمل على تسهيل انسيابية الفحوصات للمسافرين في المحافظات ومنع الازدحام في منفذ الوديعة.
يذكر أن هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للوقوف مع الدول الشقيقة والتخفيف من معاناتها من جائحة كورونا.
وفق “أخبار 24”.