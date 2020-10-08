أشاد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بمبادرة الرحالة هادي بن دايلي بغرسه 1350 شتلة الفل المشهورة بمنطقة جازان على طريق رحلته البرية من جازان إلى الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ90.
وأوضح الأمير فيصل، خلال استقباله الرحالة اليوم (الخميس) في مكتبه، أن هذه المبادرة تعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية وإظهاراً لنعمة الأمن والأمان التي يعيشها المواطن والمقيم في مختلف مناطقه.
يذكر أن الرحالة بن دايلي قام برحلته من جازان إلى الرياض بسيارته الخاصة بهدف غرس الشتول.
وفق “أخبار 24”.