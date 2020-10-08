بالفيديو.. قبطان سفينة “كروز السعودية” يروي تجربته في الإبحار بمياه المملكة

روى قبطان سفينة “كروز السعودية” من داخل قمرة القيادة، تجربته في الإبحار بمياه المملكة، واصفاً جمال المكان وجاذبيته للسياحة الداخلية .
وأوضح القبطان يفهين دافيدوف أن البحر الأحمر مكان جميل للإبحار؛ لتميزه بالجو اللطيف، لافتاً إلى أن هناك مستقبلاً باهراً للسياحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وقال إن الأماكن السياحة في المملكة مختلفة عن أي دولة أخرى، ومن الناحية التقنية أضاف أن الجو صعب ملاحياً لتقلبه مع شدة الحرارة وقوة الرياح .
مقابلة خاصة مع قبطان “الكروز السعودية” ليحدثنا عن هذه التجربة الرائعة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RD2mpA5vuF
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 7, 2020