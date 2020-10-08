نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد انتهاء رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.. المستشار التويجري يشكر القيادة
08/10/2020   10:15 م

بعد انتهاء رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.. المستشار التويجري يشكر القيادة

+ = -
885

أعرب المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري عن شكره للقيادة على دعمه خلال رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.

ورفع التويجري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتنانه للثقة والدعم الكبير اللذين تشرف بهما.

كما شكر التويجري كل من دعمه خلال هذه الرحلة، مؤكداً أن المملكة ستستمر في دعم المنظمة على كافة الأصعدة. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن المنافسة على منصب مدير عام المنظمة انحصرت، اليوم (الخميس)، في مرشحتَي نيجيريا وكوريا الجنوبية اللتين ستصبح إحداهما أول امرأة ترأس المنظمة

بعد انتهاء رحلة ترشحه لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.. المستشار التويجري يشكر القيادة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115346.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.