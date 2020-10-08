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أخبار المناطق > أمانة منطقة الرياض تكلف عدداً من المسؤولين في مناصب قيادية
08/10/2020   10:16 م

أمانة منطقة الرياض تكلف عدداً من المسؤولين في مناصب قيادية

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أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، اليوم (الخميس)، قرارات إدارية بتكليف عدد من المسؤولين في مناصب قيادية، بهدف تطوير منظومة العمل.

وتضمنت القرارات تكليف كل من:

المهندس محمد السويلم: وكيلاً مساعداً للخدمات البلدية بوكالة الخدمات ومستشاراً للأمين.

الدكتور فلاح الدوسري: وكيلاً مساعداً للخدمات البيئية بوكالة الخدمات.

المهندس محمد النفيعي: وكيلاً مساعداً للأراضي والاستثمار بوكالة شؤون بلديات المنطقة.

عبدالله الغانم: مشرفا عاماً على الشؤون المالية والإدارية.

الدكتور ماجد المطيري: مشرفا عاماً على وحدة الرقابة البلدية.

المهندس محمد العمري: رئيساً لبلدية الشميسي.

المهندس بندر الحربي: رئيساً لبلدية الشرق.

أمين منطقة الرياض يصدر عددا من القرارات الادارية

وفق “أخبار 24”.

أمانة منطقة الرياض تكلف عدداً من المسؤولين في مناصب قيادية

أخبار المناطق, أخبار محلية
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