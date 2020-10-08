أمانة منطقة الرياض تكلف عدداً من المسؤولين في مناصب قيادية

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، اليوم (الخميس)، قرارات إدارية بتكليف عدد من المسؤولين في مناصب قيادية، بهدف تطوير منظومة العمل.
وتضمنت القرارات تكليف كل من:
المهندس محمد السويلم: وكيلاً مساعداً للخدمات البلدية بوكالة الخدمات ومستشاراً للأمين.
الدكتور فلاح الدوسري: وكيلاً مساعداً للخدمات البيئية بوكالة الخدمات.
المهندس محمد النفيعي: وكيلاً مساعداً للأراضي والاستثمار بوكالة شؤون بلديات المنطقة.
عبدالله الغانم: مشرفا عاماً على الشؤون المالية والإدارية.
الدكتور ماجد المطيري: مشرفا عاماً على وحدة الرقابة البلدية.
المهندس محمد العمري: رئيساً لبلدية الشميسي.
المهندس بندر الحربي: رئيساً لبلدية الشرق.
وفق “أخبار 24”.