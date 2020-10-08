وزير التعليم: صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، عن صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بعد في المدة المتبقية من الفصل الدراسي الأول.
وأوضح أن استمرار التعليم عن بعد يسري على مدارس التعليم العام، وعلى مؤسسات التعليم الجامعي، وعلى معاهد التدريب التقني.
وأكد آل الشيخ أن استمرار التعليم عن بعد سيكون وفق الضوابط المطبّقة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.
كما لفت الوزير إلى أنّ الأمر السامي صدر بناء على تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.