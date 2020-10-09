تتلمذ على يديه آلاف الطلاب.. وفاة الشيخ محمد علي الإثيوبي بمكة المكرمة

توفي الداعية الشيخ محمد علي الإثيوبي اليوم (الخميس) في مكة المكرمة التي هاجر إليها من بلده قبل 40 عاماً.
وتتلمذ على يد الإثيوبي الآلاف من الطلاب من طلاب العلم في دار الحديث المكية ومن خلال دروسه التي كان يقدمها في الحرم المكي.
وآلف الشيخ الراحل العشرات من الكتب، من بينها البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وشرح ألفية السيوطي في الحديث، وقُرَّة العَين في تلخِيص تَراجم رجَال الصحيحين، والجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس.
ونعى دعاة ورجال دين بارزون الشيخ الإثيوبي، ووصفه إمام جامع قباء الدكتور سليمان الرحيلي بأنه صاحب المؤلفات الجامعة والتدقيقات النافعة والتحقيقات الماتعة. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة السابق الشيخ أحمد الغامدي، إن الراحل تميز بأخلاقه واجتهاده وخدم العلم وطلابه بالتدريس والتأليف، وله عناية كبيرة بكتب الحديث وعلومه.