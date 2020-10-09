“الوطنية للإسكان” تطلق مشروعاً سكنياً يوفر 690 فيلا شمال الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان المرحلة الثانية لمشروع مرسية “نساج تاون” بالرياض، كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويوفر المشروع الواقع في شمال العاصمة ضمن ضاحية الجوان 690 فيلا سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية.
وأوضحت الشركة اليوم (الخميس) أن مشروع مرسية يمتد في مرحلته الثانية على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع ويوفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تتسع لما يتجاوز 50 ألف نسمة، ويمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن مساحة مسطح البناء للوحدات في “نساج تاون” تتراوح ما بين 277 – 281م2، بأسعار تنافسية وأقساط شهرية تصل إلى 2786 ريالا.