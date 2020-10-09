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أخبار محلية > “التعليم”: سنعلن قريبا آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام
09/10/2020   4:51 ص

“التعليم”: سنعلن قريبا آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام

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أكدت وزارة التعليم أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام، وذلك بعد قرار المقام السامي باستمرار الدراسة عن بعد إلى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أن قرار المقام السامي جاء بعد تقييم وضع الدراسة عن بعد في الأسابيع الماضية من قبل اللجنتين المشكّلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم وما انتهتا إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بعد.

وأكدت الوزارة أن دعم القيادة وحرصها على استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا كان لهما الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: سنعلن قريبا آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام

أخبار محلية
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