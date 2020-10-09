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أخبار المناطق > “الحريري”: علاقتي بالمملكة لا يهزها أحد .. و”حزب الله” سبب المشكلة في لبنان
09/10/2020   4:52 ص

“الحريري”: علاقتي بالمملكة لا يهزها أحد .. و”حزب الله” سبب المشكلة في لبنان

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم (الخميس)، أن علاقته بالمملكة لا يهزها أحد، وذلك في معرض حديثه عن الظروف السياسية في بلاده.

وأوضح الحريري أن “حزب الله” هو سبب المشاكل بلبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه، مؤكداً أن من يريد مصلحة لبنان فعليه القيام بالتضحيات.

ونفى الحريري تدخله في تشكيل الحكومة اللبنانية التي كلف بها الدكتور مصطفى أديب، لافتاً إلى أنه لا يريد الشعبية وأنه يرضخ للبنان والمواطن اللبناني، منتقداً بعض الحركات السياسية في لبنان والتي تسببت بالأزمة الحالية. وفق “أخبار 24”.

“الحريري”: علاقتي بالمملكة لا يهزها أحد .. و”حزب الله” سبب المشكلة في لبنان

أخبار المناطق
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