وزير الصناعة يؤكد على أهمية التدريب في المصانع ودوره الفاعل في تأهيل الكوادر البشرية

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على أهمية التدريب المقدم في المصانع، ودوره الفاعل في تأهيل الكوادر البشرية، مشدداً على أنّ أحد أهم عوامل فاعلية القطاع وقدرته على خلق الفرص الوظيفية النوعية هو إتاحة الفرص التدريبية وإنشاء المراكز التدريبية في المصانع.
وأوضح أنّ القطاع الصناعي قادر على خلق فرص وظيفية وتوطين وظائف نوعية لشباب وشابات الوطن، متى ما أسهمت المصانع بدورها في تقديم التدريب داخل المصنع، وهو أحد المسارات التي تعمل عليها الوزارة.
وأشار إلى أن وجود المراكز التدريبية والأكاديميات في المصانع يسهم في تطوير كفاءة العاملين في القطاع، ويُعد من الأولويات لدى القطاع الصناعي في مختلف الدول الصناعية حول العالم. وفق “أخبار 24”.