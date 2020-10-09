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أخبار محلية > بالفيديو.. موظفة في مركز العمليات الأمنية: لا شيء صعب على المرأة السعودية
09/10/2020   4:54 ص

بالفيديو.. موظفة في مركز العمليات الأمنية: لا شيء صعب على المرأة السعودية

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روت موظفة في القطاع العسكري تجربة عملها في المركز الوطني للعمليات الأمنية من خلال دوائر المراقبة التلفزيونية.   

وأوضحت هجير البيشي أن مهمتهن تتمثل في رصد الأحداث والملاحظات في الميدان من خلال كاميرات عالية الدقة ورفعها إلى الجهات المختصة لعمل الإجراء اللازم.   

وقالت، في حديثها لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أمس (الخميس)، إنها فخورة بعملها في القطاع العسكري وخدمة الوطن، وإنه لا يوجد شيء صعب على المرأة السعودية.  وفق “أخبار 24”. 

وأضافت أنها بدأت العمل في غرفة المراقبة منذ 5 أشهر، وكعسكرية فعليها أن تكون دقيقة في المراقبة والملاحظة. 

 

بالفيديو.. موظفة في مركز العمليات الأمنية: لا شيء صعب على المرأة السعودية

أخبار محلية
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