أوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن التعليم عن بُعد سيستمر في تدريس المقررات النظرية بالجامعات، على أن يكون التدريس للمقررات العملية والتدريبية حضورياً.   

وبيّن الأحمري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك لجاناً عليا تعمل بالجامعات لتقييم المصلحة، والعمل بالدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم، ومتابعة الحرص على اتباع الإجراءات والبروتوكولات الصحية.  

وفق “أخبار 24”. 