أوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن التعليم عن بُعد سيستمر في تدريس المقررات النظرية بالجامعات، على أن يكون التدريس للمقررات العملية والتدريبية حضورياً.
وبيّن الأحمري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك لجاناً عليا تعمل بالجامعات لتقييم المصلحة، والعمل بالدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم، ومتابعة الحرص على اتباع الإجراءات والبروتوكولات الصحية.
فيديو | متحدث التعليم الجامعي لـ #الإخبارية: استمرار التعليم عن بعد في الجامعات للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية pic.twitter.com/hwPTtknd2E
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2020
وفق “أخبار 24”.