تقني الرياض” يعلن إجراء اختبارات الطلاب حضورياً

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض إجراء اختبارات الطلاب حضورياً، مؤكدة جاهزية منشآتها التدريبية لاستقبال الطلاب لإجراء اختباراتهم.
وأكدت الإدارة أنها أولت اهتماماً بالغاً للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، حيث حرصت على تطبيق هذه الإجراءات، ووضعها ضمن أولويات خطط الاستعداد والتجهيز لاختبارات الطلاب.
من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل، أنه تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات في جميع المنشآت التدريبية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى مراعاتهم واهتمامهم بتجهيز القاعات في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان توافر بيئة صحية بالكامل.