“كراني” يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة الانتقالية بين الخريف والشتاء

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، ظهور ملامح قوية لفترة انتقالية مبكرة بين فصلي الخريف والشتاء مع نهاية شهر أكتوبر، يصاحبها انخفاض تدريجي بدرجات حرارة أقل من المعدل العام.
وقال كراني إنه سيكون هناك تكون وتحرك متسارع لكتل قطبية باردة جداً إلى وسط وجنوب أوروبا، وبعدها إلى منطقة البحر المتوسط ودول شمال أفريقيا والدول العربية.
ولفت وفقاً لـ “سبق”، إلى أن الأجواء الأوروبية سيسيطر على معظمها حالة عدم استقرار تتمثل في منخفضات جوية حركية وغطاء سحابي ممطر، بحيث تنتقل تدريجياً من شمال ووسط أوروبا إلى جنوبها، قبل أن تتأثر بها أجواء الدول العربية بما فيها المملكة.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية المبكرة بين فصلي الخريف والشتاء، تنتهي أيضاً بنشاط حالة من عدم الاستقرار على دول شرق حوض البحر المتوسط.