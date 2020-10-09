أنقذ لاعب نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو منتخب بلاده من الهزيمة أمام مضيفه منتخب باراغواي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم (الجمعة)، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأحرز كاريلو ثنائية فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحصد الفريقان نقطة لكل منهما في أول مباراة لهما في مشوار التصفيات المونديالية.
وتقدم كاريلو بالهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 53، وأحرز أنخل روميرو هدف التعادل لباراغواي في الدقيقة 66، قبل أن يضعها في المقدمة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 81، إلا أن كاريلو عاد في الدقيقة 85 وأحرز هدف التعادل لبيرو.
وفق “أخبار 24”.