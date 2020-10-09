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أخبار المناطق > سلطنة عُمان تفرض حظر تجول وتتوعد بنشر أسماء المخالفين وصورهم
09/10/2020   4:17 م

سلطنة عُمان تفرض حظر تجول وتتوعد بنشر أسماء المخالفين وصورهم

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قررت اللجنة العليا للتعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عُمان منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك بدءًا من الأحد 11 أكتوبر وحتى السبت 24 أكتوبر 2020.

كما أمرت اللجنة بإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعيد فتحها سابقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وحظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر.

وأهابت بالجميع، خاصة الشباب، التقيد بالإجراءات والقرارات المعلنة، ووقف التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدةً أنه سيتم نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان بلغت 104129 حالة، تعافى منها 91731 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1009 حالات وفاة.

سلطنة عُمان تفرض حظر تجول وتتوعد بنشر أسماء المخالفين وصورهم

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