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أخبار الخرج > بالفيديو والصور.. #بلدية_الخرج تصادر ما يقرب من 2500 مادة منتهية الصلاحية بالمولات النسائية بالمحافظة
09/10/2020   4:27 م

بالفيديو والصور.. #بلدية_الخرج تصادر ما يقرب من 2500 مادة منتهية الصلاحية بالمولات النسائية بالمحافظة

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ضبط قسم الرقابة بالوحدة النسائية ببلدية محافظة الخرج خلال الحملات التفتيشية اليومية على المولات النسائية المغلقة خلال الشهر الحالي عدد ٢٤٧٤ من المنتجات الممنوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء و المواد المنتهية الصلاحية ،الغير صالحة للاستخدام ،ويأتي ذلك جزء من المخالفات التي تحرص البلدية على ضبطها و الحد منها كالعمل دون ترخيص مزاولة النشاط و ممارسة العمل دون حمل الشهادة الصحية .

كما طبق بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى وفق لائحة الجزاءات والغرامات .

تنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

بالفيديو والصور.. #بلدية_الخرج تصادر ما يقرب من 2500 مادة منتهية الصلاحية بالمولات النسائية بالمحافظة

أخبار الخرج
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