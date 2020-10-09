بالفيديو والصور.. #بلدية_الخرج تصادر ما يقرب من 2500 مادة منتهية الصلاحية بالمولات النسائية بالمحافظة

ضبط قسم الرقابة بالوحدة النسائية ببلدية محافظة الخرج خلال الحملات التفتيشية اليومية على المولات النسائية المغلقة خلال الشهر الحالي عدد ٢٤٧٤ من المنتجات الممنوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء و المواد المنتهية الصلاحية ،الغير صالحة للاستخدام ،ويأتي ذلك جزء من المخالفات التي تحرص البلدية على ضبطها و الحد منها كالعمل دون ترخيص مزاولة النشاط و ممارسة العمل دون حمل الشهادة الصحية .
كما طبق بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى وفق لائحة الجزاءات والغرامات .
تنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .